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    В Баку брат на почве ревности нанес сестре 13 ножевых ранений

    Совершивший инцидент задержан© Foto: Report.az

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на улице Шерифли в поселке "Восьмой километр".

    Тахира Барат гызы Алиева 1990 г.р. дома поспорила с братом. В этот момент брат нанес сестре в область головы и шеи 13 ножевых ранений. В результате девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Состояние раненой оценивается как стабильно тяжелое. 

    По факту в Низаминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. 

    Нанесший ранение задержан, его имя пока не разглашается. 

    Как сообщили в Низаминском РУП инцидент произошел на почве ревности. 

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