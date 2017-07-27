В Баку брат на почве ревности нанес сестре 13 ножевых ранений

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на улице Шерифли в поселке "Восьмой километр".
Тахира Барат гызы Алиева 1990 г.р. дома поспорила с братом. В этот момент брат нанес сестре в область головы и шеи 13 ножевых ранений. В результате девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Состояние раненой оценивается как стабильно тяжелое.
По факту в Низаминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
Нанесший ранение задержан, его имя пока не разглашается.
Как сообщили в Низаминском РУП инцидент произошел на почве ревности.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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