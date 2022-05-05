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В Баку с банковской карты украли 3000 манатов

В Баку с банковской карты украли 3000 манатов В Баку с банковской карты украдены деньги.
Происшествия
5 мая 2022 г. 11:41
В Баку с банковской карты украли 3000 манатов

В Баку с банковской карты украдены деньги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Обратившаяся в 27-е отделение полиции Ясамальского РУП жительница столицы сообщила, что с ее банковской карты были сняты без ее ведома 3000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи жительница Баку Техрана Гасымова и ее брат, житель Шекинского района Теймур Давудов.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bacı və qardaş bank kartından pul oğurlayıb

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