В Баку с банковской карты украли 3000 манатов

В Баку с банковской карты украдены деньги.

В Баку с банковской карты украдены деньги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Обратившаяся в 27-е отделение полиции Ясамальского РУП жительница столицы сообщила, что с ее банковской карты были сняты без ее ведома 3000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи жительница Баку Техрана Гасымова и ее брат, житель Шекинского района Теймур Давудов.

Ведется расследование.