В Баку больной раком покончил с собой, выбросившись с 5-го этажа больницы

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку тяжелобольной раком покончил с собой, выбросившись с 5-го этажа больницы, где получал лечение.
Как сообщает Report, находившийся на лечении в Национальном онкологическом центре житель Евлахского района Алиев Ариф (1955 г.р.) выросился с 5-го этажа.
А.Алиев скончался от полученных тяжелых травм.
Согласно информации, он страдал онкологическим заболеванием. А.Алиев покончил с собой из-за нестерпимых болей.
По факту проводится расследование в Ясамальской районной прокуратуре.
Crime News DepartmentАвтор новости
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