 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку больной раком покончил с собой, выбросившись с 5-го этажа больницы

    Случай произошел в Национальном онкологическом центре

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку тяжелобольной раком покончил с собой, выбросившись с 5-го этажа больницы, где получал лечение. 

    Как сообщает Report, находившийся на лечении в Национальном онкологическом центре житель Евлахского района Алиев Ариф (1955 г.р.) выросился с 5-го этажа. 

    А.Алиев скончался от полученных тяжелых травм. 

    Согласно информации, он страдал онкологическим заболеванием. А.Алиев покончил с собой из-за нестерпимых болей. 

    По факту проводится расследование в Ясамальской районной прокуратуре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi