В Баку больной раком покончил с собой, выбросившись с 5-го этажа больницы

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку тяжелобольной раком покончил с собой, выбросившись с 5-го этажа больницы, где получал лечение.

Как сообщает Report, находившийся на лечении в Национальном онкологическом центре житель Евлахского района Алиев Ариф (1955 г.р.) выросился с 5-го этажа.

А.Алиев скончался от полученных тяжелых травм.

Согласно информации, он страдал онкологическим заболеванием. А.Алиев покончил с собой из-за нестерпимых болей.

По факту проводится расследование в Ясамальской районной прокуратуре.