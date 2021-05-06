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В Баку близнецы умерли до рождения

В Баку близнецы умерли до рождения В столице мальчики-близнецы скончались в утробе матери
Происшествия
6 мая 2021 г. 00:19
В Баку близнецы умерли до рождения

В столице мальчики-близнецы скончались в утробе матери.

Об этом аранскому бюро Report сообщил дед близнецов, житель села Арабгардашбейли Сальянского района Иманов Алисахиб Балашоглу.

По словам А.Балашоглу, его невестку, Наджафову Парвану Мухаммед гызы 2000 года рождения, в связи с родами доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Мирасадуллы Миргасымова в Баку.

Несколько дней П.Наджафова находилась под наблюдением врачей, сегодня утром около 09:00 ее подготовили к кесареву сечению.

Операция состоялась около 14:30. Выяснилось, что мальчики-близнецы задохнулись и умерли в утробе матери.

По словам А.Иманова, утром младенцы были еще живы. Причиной их гибели стало позднее проведение операции. Мужчина обвинил в произошедшем врачей.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda əkizlər doğuş zamanı ölüb

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