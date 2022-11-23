В Баку благоустроен еще один двор

В Низаминском районе города Баку благоустроен еще один двор в рамках проекта “Наш двор”, реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

В Низаминском районе города Баку благоустроен еще один двор в рамках проекта “Наш двор”, реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщили Report в исполнительной власти города Баку, обновленный двор, расположенный по адресу улица Бахруза Нуриева, 120/116 и проспект Кара Караева, 118 и 120 Низаминского района города Баку, охватывает многоэтажные дома, в которых проживает 650 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки систематических занятий спортом созданы стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, установлены различные спортивные сооружения, построены детские игровые площадки. Кроме того, на территории двора также установлены 7 беседок, многочисленные скамейки, контейнеры для отходов, скворечники и кошачьи домики.

Учитывая пожелания жителей, во дворе установлены новые осветительные столбы, камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт и кровля зданий, реконструированы электрическая система.

Помимо восстановления имеющихся во дворе озеленений, высажено около 260 деревьев и около 15 тысяч кустарников, заложена озеленительная полоса площадью 2400 квадратных метров, а также созданы «зеленые барьеры» (green barriers), состоящие из густорастущих вьющихся видов растений, которые могут эффективно поглощать вредные частицы пыли в воздухе.