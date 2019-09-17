В Баку бывший заключенный нанес женщине тяжелый удар по голове

В Баку бывший заключенный нанес женщине тяжкие телесные повреждения.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Бинагадинского района.

Ф.Джафарова 1963 г.р. получила закрытую черепно-мозговую травму вследствие тяжелого удара по голове, нанесенного ей жителем Имишлинского района ранее судимым в Российской Федерации М.Ганбаровым 1957 г.р., который после инцидента скрылся с места происшествия.

М.Ганбаров был задержан сотрудниками 40-го отделения Бинагадинского районного управления полиции.

По факту в Следственном отделе Бинагадинского РУП по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Уголовного кодекса АР было возбуждено уголовное дело.