В Баку без вести пропал молодой человек

В Баку без вести пропал молодой человек

В Баку без вести пропал 24-летний парень. Как передает Report, происшествие имело место 5 декабря на территории Сабаильского района Баку. Азер Халиг оглу Нуриев, 1998 года рождения, вышел из дома и не вернулся. По данному факту прокуратура Сабаи

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В Баку без вести пропал 24-летний парень.



Как передает Report, происшествие имело место 5 декабря на территории Сабаильского района Баку.



Азер Халиг оглу Нуриев, 1998 года рождения, вышел из дома и не вернулся.



По данному факту прокуратура Сабаильского района начало расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook