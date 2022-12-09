В Баку без вести пропал молодой человек

В Баку без вести пропал 24-летний парень.
Как передает Report, происшествие имело место 5 декабря на территории Сабаильского района Баку.
Азер Халиг оглу Нуриев, 1998 года рождения, вышел из дома и не вернулся.
По данному факту прокуратура Сабаильского района начало расследование.
В Баку без вести пропал молодой человекВ Баку без вести пропал молодой человек В Баку без вести пропал 24-летний парень. Как передает Report, происшествие имело место 5 декабря на территории Сабаильского района Баку. Азер Халиг оглу Нуриев, 1998 года рождения, вышел из дома и не вернулся. По данному факту прокуратура Сабаи
Происшествия
9 декабря 2022 г. 10:02
https://static.report.az/photo/6da2b80c-93d1-3a1a-88c9-6aa0e1c146b1.jpg
В Баку без вести пропал 24-летний парень.
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