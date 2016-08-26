Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Баку без ведома гражданина на его имя в кредит был взят компьютер.

Об этом Report сообщил авдокат Вамиг Шукюров.

По словам адвоката, обратившийся за юридической помощью гражданин Эльчин Гаджиев сказал, что посредством поддельной подписи в кредит был взят компьютер на его имя: "Выдавшая в кредит компьютер компания BestComp Group подала на Эльчина Гаджиева в суд за неуплату. Сабунчинский районный суд вынес решение о ежемесячном удержании суммы кредита с его зарплаты".

В.Шукюров отметил о подаче апелляционной жалобы: "После долгого судебного процесса суд вынес новое решение. Стало известно, что обратившийся ко мне Эльчин Гаджиев не брал в кредит компьютер в указанной компании и его подпись была подделана. Суд вынес решение о привлечении к ответственности лиц, совершивших данное преступление".

Адвокат добавил, что в данном вопросе нет вины компании BestComp Group: "Документы были подделаны другими лицами".