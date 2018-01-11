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    В Баку бетономешалка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

    Водитель автобуса не уступил дорогу пытавшемуся свернуть грузовику© Report

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку бетономешалка столкнулась с автобусом.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Низаминском районе.

    Маршрутный автобус №214, движущийся из городка Шуша в Рамана в сторону рынка "8 километр", попал в аварию у станции метро "Кара Караев".

    По словам пассажиров, водитель автобуса не уступил дорогу пытавшемуся свернуть грузовику. В результате бетономешалка столкнулась с автобусом.

    В результате аварии несколько пассажиров автобуса получили легкие травмы, один пассажир получил относительно тяжелую травму. Сообщается, что стекла разбившегося окна автобуса порезали 14-летнему пассажиру горло и руку.

    На место происшествия прибыла скорая помощь. 

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