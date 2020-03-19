В Баку беременная женщина умерла в больнице

В Баку умерла беременная женщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Научно-исследовательском институте клинической хирургии им.М.А.Топчубашева.

Доставленной в больницу в тяжелом состоянии жительнице Гянджи Шабнам Мустафаевой 1989 г.р. была оказана медпомощь, однако спасти ее жизнь не удалось. Женщина, находящаяся на 22-й неделе беременности, скончалась с вынашиваемым ребенком.

По информации, женщина пять лет назад перенесла операцию на сердце и 17 марта была помещена в Научно-исследовательский институт клинической хирургии им.М.А.Топчубашева с диагнозом тромбоз протеза митрального клапана. Медицинское вмешательство не дало результата, женщина умерла от сердечной недостаточности.

Расследование по факту проводит Ясамальская районная прокуратура.