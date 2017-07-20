Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Баку беременная женщина избита родителями мужа.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Сабунчинском районе.

Проживающая в поселке Пиршаги на территории под названием 2-й совхоз Раджабова Марзия Рамазан гызы 1991 г.р. поругалась у себя дома с родственниками. В итоге она была избита свекром и свекровью. Она была госпитализирована с различными телесными травмами.

По словам, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Факт расследуется правоохранительными органами.