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    В Баку бабушку с внуком сбила машина, женщина скончалась

    Инцидент произошел в поселке Баладжары

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль наехал на двоих людей.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке Баладжары.

    При переходе дороге Амирова Наргюль Маил гызы 1940 г.р. и Амиров Горхмаз Балоглан оглу 2003 г.р. были сбиты легковым автомобилем. Оба пострадавших были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Н. Амировой не удалось.

    Совершивший наезд водитель был задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции. По факту проводится расследование.

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