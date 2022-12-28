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В Баку автослесарь погиб в результате несчастного случая

В Баку автослесарь погиб в результате несчастного случая В автомастерской в Хатаинском районе Баку в результате несчастного случая погиб автослесарь.
Происшествия
28 декабря 2022 г. 11:44
В Баку автослесарь погиб в результате несчастного случая

В автомастерской в Хатаинском районе Баку в результате несчастного случая погиб автослесарь.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Хатаинского района.

Было отмечено, что в районную прокуратуру поступила информация о смерти на рабочем месте работника автомастерской, расположенной на Зыхском шоссе.

В ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Аладдин Аббасов 1968 года рождения, умер от травм, полученных в результате опрокидывания автомобиля, который он ремонтировал в цехе.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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