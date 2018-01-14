В Баку автомобилист сбил пешехода и скрылся с места происшествия

14 января, 2018 23:14

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Как передает Report, инцидент произошел в поселке Рамана Сабунчинского района столицы. Так, автомобиль, управляемый неизвестным, сбил на территории жилого массива "Шуша Шехерджийи" (Шушинский городок-Ред.) Акперова Рафига Тофиг оглу 1986 г.р. Пострадавший был доставлен в клинический медицинский центр №3. Отметим, что сбивший пешехода водитель скрылся с места происшествия.