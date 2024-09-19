Движение на мосту в направлении 4-го микрорайона восстановлено

В Баку движение на мосту в направлении 4-го микрорайона, где после столкновения загорелись автомобили, восстановлено.

В Баку движение на мосту в направлении 4-го микрорайона, где после столкновения загорелись автомобили, восстановлено.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

В МЧС в свою очередь сообщили, что благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в автомобилях Toyota и Azsamand удалось потушить.

18:01

В Насиминском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия загорелись два автомобиля.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, ДТП привело к затору на дорогах.

Авария произошла на мосту на улице Гусейна Сеидзаде.

"Из-за того, что в результате аварии в обоих автомобилях возник пожар, движение автомобилей в направлении 4-го микрорайона ограничено", - заявили в центре.