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Движение на мосту в направлении 4-го микрорайона восстановлено

Движение на мосту в направлении 4-го микрорайона восстановлено В Баку движение на мосту в направлении 4-го микрорайона, где после столкновения загорелись автомобили, восстановлено.
Происшествия
19 сентября 2024 г. 18:52
Движение на мосту в направлении 4-го микрорайона восстановлено

В Баку движение на мосту в направлении 4-го микрорайона, где после столкновения загорелись автомобили, восстановлено.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

В МЧС в свою очередь сообщили, что благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в автомобилях Toyota и Azsamand удалось потушить.

18:01

В Насиминском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия загорелись два автомобиля.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, ДТП привело к затору на дорогах.

Авария произошла на мосту на улице Гусейна Сеидзаде.

"Из-за того, что в результате аварии в обоих автомобилях возник пожар, движение автомобилей в направлении 4-го микрорайона ограничено", - заявили в центре.

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