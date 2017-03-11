В Баку автомобиль компании Coca-Cola совершил аварию, водитель погиб - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

11 марта, 2017 11:06

*** Первая новость опубликована 10 марта в 18:36 Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку произошла авария с летальным исходом. Как сообщает Report, авария произошла в Хазарском районе. Так, в поселке Бузовна управляемый Айдыном Косаевым 1982 г.р. малотоннажный грузовой автомобиль марки İsuzu, принадлежащий компании Coca-Cola, врезался в грузовой автомобиль, перевозящий кубики. В результате ДТП зажатый в кабине водитель скончался. По факту в Хазарском районном отделении Управления государственной дорожной полиции ведется расследование.