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    В Баку автомобиль компании Coca-Cola совершил аварию, водитель погиб - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    По факту в Хазарском районном отделении Управления государственной дорожной полиции ведется расследование

    *** Первая новость опубликована 10 марта в 18:36

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку произошла авария с летальным исходом.

    Как сообщает Report, авария произошла в Хазарском районе.

    Так, в поселке Бузовна управляемый Айдыном Косаевым 1982 г.р. малотоннажный грузовой автомобиль марки İsuzu, принадлежащий компании Coca-Cola, врезался в грузовой автомобиль, перевозящий кубики. В результате ДТП зажатый в кабине водитель скончался.

    По факту в Хазарском районном отделении Управления государственной дорожной полиции ведется расследование.

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