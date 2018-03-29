В Баку автомобиль врезался в поезд, есть пострадавшие - ФОТО

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль столкнулся с поездом.

Как передает Report, в поселке Гала, в части где пересекается авто- и железная дорога, автомобиль марки Mitsubishi на высокой скорости врезался в поезд.

В результате аварии водитель автомобиля и его пассажир получили ранения. Раненые доставлены в Клинический медицинский центр № 3. Как сообщили врачи больницы, находящийся в тяжелом состоянии Гусейнов Гасан Фирдовси оглы 1998 г.р. помещен в отделение реанимации.

В связи с происшествием сотрудниками Хазарского РУП была назначена автотехническая экспертиза.