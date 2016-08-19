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    В Баку автомобиль врезался в осветительную опору - ФОТО

    На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщили Report свидетели аварии, на территории, известной под названием “Папанин”, столкнулись автомобили Range Rover и Mercedes Benz. Затем Mercedes Benz врезался в дорожный знак и осветительную опору.

    В результате ДТП обоим автомобилям и дорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

    На место происшествия прибыли сотрудники Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, ведется расследование.  

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