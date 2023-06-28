О нас

В Баку автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб

В Баку автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
28 июня 2023 г. 13:55
В Баку автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

27 июня около 21:00 на территории поселка Гала Хазарского района столицы житель города Баку Ахмед Ахундов на автомобиле марки Kia врезался в ограждение.

Водитель А.Ахундов и его пассажиры Г.Алиева, С.Гамбарова, М.Гасымов, И.Алиев были госпитализированы. Впоследствии водитель скончался в больнице, а его пассажиры были выписаны после оказания первой помощи.

Расследование по факту продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil yol ayırıcısına çırpılıb, ölən və yaralananlar var

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви Дружбы
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы"
21 июня 2023 г. 18:59
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
22 июня 2023 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi