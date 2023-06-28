В Баку автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

27 июня около 21:00 на территории поселка Гала Хазарского района столицы житель города Баку Ахмед Ахундов на автомобиле марки Kia врезался в ограждение.

Водитель А.Ахундов и его пассажиры Г.Алиева, С.Гамбарова, М.Гасымов, И.Алиев были госпитализированы. Впоследствии водитель скончался в больнице, а его пассажиры были выписаны после оказания первой помощи.

Расследование по факту продолжается.