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В Баку автомобиль врезался в киоск

В Баку автомобиль врезался в киоск В ночь с 11 на 12 июня в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
12 июня 2021 г. 09:54
В Баку автомобиль врезался в киоск

В ночь с 11 на 12 июня в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент произошел на территории Хатаинского района.

Водитель автомобиля марки Mitsubishi с государственным регистрационным номером 42-BZ-702 потерял управление при повороте на улицу Аяза Исмайлова с проспекта Ходжалы и автомобиль врезался в стоявший у обочины киоск. В результате аварии один человек пострадал, автомобиль и киоск серьезно повреждены.

На место происшествия прибыли сотрудники пост-патрульной службы и бригада скорой помощи. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Выясняются причины аварии.

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Версия на азербайджанском языке Xətaidə avtomobil köşkə çırpılıb - FOTO

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