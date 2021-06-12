В Баку автомобиль врезался в киоск

В ночь с 11 на 12 июня в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

В ночь с 11 на 12 июня в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент произошел на территории Хатаинского района.

Водитель автомобиля марки Mitsubishi с государственным регистрационным номером 42-BZ-702 потерял управление при повороте на улицу Аяза Исмайлова с проспекта Ходжалы и автомобиль врезался в стоявший у обочины киоск. В результате аварии один человек пострадал, автомобиль и киоск серьезно повреждены.

На место происшествия прибыли сотрудники пост-патрульной службы и бригада скорой помощи. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Выясняются причины аварии.