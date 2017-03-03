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    В Баку автомобиль врезался в "КамАЗ", есть пострадавшие - ФОТО

    Дорожная полиция проводит расследование по факту ДТП

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль врезался в "КамАЗ", есть пострадавшие.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на трассе Баку-Сумгайыт на территории поселка Биладжары.

    Водитель автомобиля марки "Mercedes", который двигался с высокой скоростью в направлении Сумгайыта, неожиданно потерял управление. В результате этого автомобиль врезался в заднюю часть грузовика "КамАЗ", принадлежавшего Джамалу Ибишеву. Водитель легкового автомобиля с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу.

    Дорожная полиция проводит расследование по факту ДТП.

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