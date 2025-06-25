В Баку автомобиль врезался в "Камаз", 2 женщины получили травмы

В Баку автомобиль врезался в "Камаз", две женщины получили травмы. ДТП произошло на внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе Баку.

В Баку автомобиль врезался в "Камаз", две женщины получили травмы. ДТП произошло на внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в ответ на запрос Report в TƏBİB, сегодня около 09:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на территории Ясамальского района.

Бригада скорой медицинской помощи выехала по указанному адресу.

"Двум пострадавшим в ДТП женщинам была оказана первая медицинская помощь, они были госпитализированы в Клинический медицинский центр. У них диагностировали открытую рану головы и перелом бедренной кости. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести", - отметили в TƏBİB.