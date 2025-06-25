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В Баку автомобиль врезался в "Камаз", 2 женщины получили травмы

В Баку автомобиль врезался в "Камаз", 2 женщины получили травмы В Баку автомобиль врезался в "Камаз", две женщины получили травмы. ДТП произошло на внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе Баку.
Происшествия
25 июня 2025 г. 12:48
В Баку автомобиль врезался в Камаз, 2 женщины получили травмы

В Баку автомобиль врезался в "Камаз", две женщины получили травмы. ДТП произошло на внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в ответ на запрос Report в TƏBİB, сегодня около 09:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на территории Ясамальского района.

Бригада скорой медицинской помощи выехала по указанному адресу.

"Двум пострадавшим в ДТП женщинам была оказана первая медицинская помощь, они были госпитализированы в Клинический медицинский центр. У них диагностировали открытую рану головы и перелом бедренной кости. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести", - отметили в TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda avtomobil “KamAz”a çırpılıb, iki qadın xəsarət alıb

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