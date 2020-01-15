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В Баку автомобиль врезался в дерево, есть погибший

​В Баку автомобиль врезался в дерево, есть погибший

В Баку произошло произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в Сабунчинском районе автомобиль марки "Москвич" врезался в дерево на обочине дороги.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, которые извлекли из деформированного автомобиля тело погибшего Намика Алимамеда оглы Мамедова, 1972 года рождения.

Тело было передано соответствующим инстанциям.

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