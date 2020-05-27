Наверх

В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение

​В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сабунчинском районе.

Водитель легкового автомобиля потерял управление, и транспортное средство врезалось в бетонное ограждение.

В результате пострадали Рустам Агаев Тайар оглу 1984 года рождения и Эльянура Османова Фахри гызы 1997 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы. Врачи диагностировали у них телесные повреждения различной степени тяжести. Состояние Р.Агаева и Э.Османовой оценивается как тяжелое.

Ильгар Абдуллаев 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!