В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибший

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие..

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что автомобиль Kia врезался в бетонное ограждение в Хазарском районе столицы и требуются спасательные службы. На место происшествия были вызваны соответствующие спасательные подразделения Особой аварийно-спасательной службы МЧС. В результате принятых мер тело водителя Мамиева Ягуба Гейбат оглы, 1977 года рождения, извлечено из деформированного транспортного средства и передано в соответствующие органы.