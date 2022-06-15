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В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибший

В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибший В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие..
Происшествия
15 июня 2022 г. 08:05
В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибший

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что автомобиль Kia врезался в бетонное ограждение в Хазарском районе столицы и требуются спасательные службы. На место происшествия были вызваны соответствующие спасательные подразделения Особой аварийно-спасательной службы МЧС. В результате принятых мер тело водителя Мамиева Ягуба Гейбат оглы, 1977 года рождения, извлечено из деформированного транспортного средства и передано в соответствующие органы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil beton maneəyə çırpılıb, ölən var

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