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    В Баку автомобиль врезался в бетонную преграду, водитель скончался

    По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована сегодня утром. 

    Согласно информации,  Исмаилов Эльшан Ариф оглу (1990 г.р.) на автомобиле марки "ВАЗ-2107" ехал на высокой скорости и потерял управление. В результате автомобиль врезался в бетонную преграду на проспекте Нефтяников, 145. Э.Исмаилов скончался на месте. 

    По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.

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