В Баку автомобиль врезался в бетонную преграду, водитель скончался

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована сегодня утром.

Согласно информации, Исмаилов Эльшан Ариф оглу (1990 г.р.) на автомобиле марки "ВАЗ-2107" ехал на высокой скорости и потерял управление. В результате автомобиль врезался в бетонную преграду на проспекте Нефтяников, 145. Э.Исмаилов скончался на месте.

По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.