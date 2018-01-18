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    В Баку автомобиль упал в ущелье, водитель получил повреждения

    По факту назначена автотехническая экспертиза© Report

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке Гюнешли.

    Ахмедов Ниджат Карим оглу 1990 г.р., находясь за рулем легкового автомобиля марки Lada Priora, потерял управление автомобилем из-за езды на высокой скорости. В результате автомобиль перевернулся и упал в ущелье. Водитель получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу.

    По факту назначена автотехническая экспертиза. Ведется следствие. 

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