В Баку автомобиль совершил наезд на женщину и ее 6-летнего ребенка

В Баку автомобиль сбил и нанес тяжелые телесные повреждения женщине и ее 6-летнему ребенку.
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Так, автомобиль сбил Ганиру Расим гызы Ахмедову, 1990 года рождения и ее 6-летнего сына Мурада Аббас оглы Ахмедова, переходивших дорогу в районе станции метро "Ази Асланов".
Пострадавшие госпитализированы. У Г.Ахмедовой диагностирован перелом правой ноги и сочетанная травма, у М.Ахмедова - закрытая черепно-мозговая травма, тяжелые ушибы головного мозга, коматозное состояние.
Подробности происшествия выясняются.