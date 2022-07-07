В Баку автомобиль совершил наезд на женщину и ее 6-летнего ребенка

В Баку автомобиль совершил наезд на женщину и ее 6-летнего ребенка

В Баку автомобиль сбил и нанес тяжелые телесные повреждения матери и ее 6-летнему ребенку.

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В Баку автомобиль сбил и нанес тяжелые телесные повреждения женщине и ее 6-летнему ребенку. Как сообщает Report , инцидент произошел в Хатаинском районе. Так, автомобиль сбил Ганиру Расим гызы Ахмедову, 1990 года рождения и ее 6-летнего сына Мурада Аббас оглы Ахмедова, переходивших дорогу в районе станции метро "Ази Асланов". Пострадавшие госпитализированы. У Г.Ахмедовой диагностирован перелом правой ноги и сочетанная травма, у М.Ахмедова - закрытая черепно-мозговая травма, тяжелые ушибы головного мозга, коматозное состояние. Подробности происшествия выясняются. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook