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    В Баку автомобиль сонного водителя столкнулся с машиной ППС - ФОТО

    Инцидент произошел в поселке Биладжары
    © Report.az

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ На проходящей по территории Бинагадинского района части трассы Баку-Губа произошло ДТП с участием машины пост-патрульной службы.

    Как сообщает Report, на части дороги близ Автовокзала автомобиль марки "Опель" с государственным номерным знаком "60-BL-368" столкнулся с едущим впереди принадлежащим 6-му отделению полиции Бинагадинского районного управления полиции автомобилем марки "Фиат" с государственным номерным знаком "99-AP-609".

    В результате дорожной аварии пострадавших нет, но автомобилям нанесен урон.

    Авария произошла в результате управления водителем автомобиля марки "Опель" в сонном состоянии. В момент аварии в "Фиате" находились мужчина и женщина, которых везли в соответствующий пункт для проверки на наличия алкоголя в крови. 

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