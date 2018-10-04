В Баку автомобиль слетел с моста в туннель - ВИДЕО

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль упал в туннель.
Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на проспекте Бабека.
Двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева в направлении проспекта Бабека автомобиль марки KİA потерял управление, в результате чего машина слетела с моста в туннель, водитель KIA получил легкие ранения.
Из-за аварии на проспекте образовалась пробка.
По факту сотрудниками Государственной дорожной полиции ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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