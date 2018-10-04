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    В Баку автомобиль слетел с моста в туннель - ВИДЕО

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    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль упал в туннель.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на проспекте Бабека. 

    Двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева в направлении проспекта Бабека автомобиль марки KİA потерял управление, в результате чего машина слетела с моста в туннель, водитель KIA получил легкие ранения.

    Из-за аварии на проспекте образовалась пробка.

    По факту сотрудниками Государственной дорожной полиции ведется расследование.

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