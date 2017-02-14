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    В Баку автомобиль слетел с моста, мать и сын получили тяжелые травмы

    По предварительной версии, автомобиль ехал на высокой скорости

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль упал с моста.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Маштага Сабунчинского района.

    Так, водитель автомобиля марки Mercedes Велиев Исак Шахвелед оглу 1992 г.р. потерял управление на заснеженном участке дороги, в результате чего автомобиль слетел с моста вниз. И. Велиев и его мать Сахиля Велиева с тяжелыми травмами были госпитализированы.

    На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Причины аварии выясняются. По предварительной версии, автомобиль ехал на высокой скорости. 

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