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В Баку автомобиль сгорел дотла - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку автомобиль сгорел дотла - ВИДЕО

Как сообщили в пресс-службе МЧС, горящий автомобиль был потушен пожарными подразделениями, но автомобиль пришел в непригодное состояние. 

*** 15:00

На проспекте Гейдара Алиева в Баку горит автомобиль.

Как сообщает Report, на тушение автомобиля HyundaiSonata привлечены пожарные бригады.

Как сообщили Report в МЧС, информация о пожаре поступила в 14:10. Пожар частично удалось предотвратить, сейчас идут работы по полному тушению пожара.

Во время инцидента никто не пострадал. 

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