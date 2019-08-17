В Баку автомобиль сгорел дотла - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Как сообщили в пресс-службе МЧС, горящий автомобиль был потушен пожарными подразделениями, но автомобиль пришел в непригодное состояние.

*** 15:00

На проспекте Гейдара Алиева в Баку горит автомобиль.

Как сообщает Report, на тушение автомобиля HyundaiSonata привлечены пожарные бригады.

Как сообщили Report в МЧС, информация о пожаре поступила в 14:10. Пожар частично удалось предотвратить, сейчас идут работы по полному тушению пожара.

Во время инцидента никто не пострадал.