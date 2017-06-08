В Баку сбивший 18-летнюю девушку автомобиль скрылся с места ДТП

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Хазарском районе.

Так, в поселке Бина неизвестный автомобиль сбил переходившую дорогу Сону Эльхан гызы Мамедову 1999 г.р. В результате происшествия С. Мамедова сломала ногу. Водитель, совершивший наезд, сбежал с места происшествия.

С. Мамедова была доставлена в больницу с помощью находившихся рядом лиц.

По факту начато расследование.