О нас

В Баку автомобиль сбил женщину

В Баку автомобиль сбил женщину В Баку автомобиль сбил женщину
Происшествия
17 июня 2023 г. 09:47
В Баку автомобиль сбил женщину

В Баку автомобиль сбил женщину.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 16 июня на проспекте Загульба в Хазарском районе.

Житель города Баку Джафар Гусейнов 2004 года рождения на автомобиле марки "Hyundai İX 35" на проспекте Загульба сбил жительницу Баку Шахсенем Джабарову, 1964 года рождения, переходившую дорогу в непредусмотренном для пешеходов месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту в следственном отделе Хазарского районного управления полиции начато расследование по статье 263.2 Уголовного кодекса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

Другие новости из категории

Шесть человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Азербайджане накануне
Шесть человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Азербайджане накануне
17 июня 2023 г. 10:08
В Баку пропала 17-летняя девушка
В Баку пропала 17-летняя девушка
17 июня 2023 г. 09:25
Житель Билясувара подозревается в убийстве брата
Житель Билясувара подозревается в убийстве брата
17 июня 2023 г. 07:14
В Баку совершен наезд на 25-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 25-летнего пешехода
17 июня 2023 г. 03:16
В Дашкесане 58-летнего мужчину ударили топором
В Дашкесане 58-летнего мужчину ударили топором
17 июня 2023 г. 01:54
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
16 июня 2023 г. 23:36
В Куре завершены поисковые работы по обнаружению тел трех подростков
В Куре завершены поисковые работы по обнаружению тел трех подростков
16 июня 2023 г. 22:28
Тяжелое ДТП в Нефтчале, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Нефтчале, есть погибшие
16 июня 2023 г. 21:42
В ДТП в Хачмазе пострадали три человека
В ДТП в Хачмазе пострадали три человека
16 июня 2023 г. 20:30
На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, вызвавшее заторы на дорогах
На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, вызвавшее заторы на дорогах
16 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi