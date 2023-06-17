В Баку автомобиль сбил женщину

В Баку автомобиль сбил женщину

В Баку автомобиль сбил женщину.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 16 июня на проспекте Загульба в Хазарском районе.

Житель города Баку Джафар Гусейнов 2004 года рождения на автомобиле марки "Hyundai İX 35" на проспекте Загульба сбил жительницу Баку Шахсенем Джабарову, 1964 года рождения, переходившую дорогу в непредусмотренном для пешеходов месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту в следственном отделе Хазарского районного управления полиции начато расследование по статье 263.2 Уголовного кодекса.