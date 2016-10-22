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    В Баку автомобиль сбил переходившую в неположенном месте женщину

    ДТП зарегистрировано в Хазарском районе

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном для пешеходов месте.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Гала Хазарского района. 

    Согласно информации, переходившую через автомагистраль Дуньямалыеву Парвану Вагиф гызы (1985 г.р.) сбил автомобиль. Женщина была госпитализирована в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Ее состояние остается тяжелым. 

    Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. 

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