В Баку автомобиль сбил переходившую в неположенном месте женщину

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном для пешеходов месте.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Гала Хазарского района.

Согласно информации, переходившую через автомагистраль Дуньямалыеву Парвану Вагиф гызы (1985 г.р.) сбил автомобиль. Женщина была госпитализирована в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Ее состояние остается тяжелым.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту.