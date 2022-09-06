В Баку автомобиль сбил женщину с малолетним ребенком

В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, возле метростанции "Халглар Достлугу" автомобиль сбил переходивших дорогу Розу Аббас гызы Сулейманову, 1989 года рождения и ее дочь Мелек Эльшад гызы Сулейманову, 2020 года рождения.

Пострадавшие доставлены в больницу в карете скорой помощи. При осмотре у Р.Сулеймановой была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, у М.Сулеймановой - закрытая черепно-мозговая травма.

По факту ведется расследование.