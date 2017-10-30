Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину и ее дочь, сошедших с автобуса.

Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.

Легковой автомобиль сбил на остановке в поселке Бильгя сошедших с автобуса Байрамову Афет Тофиг гызы 1973 г.р. и Байрамову Ламию Хабиль гызы 1997 г.р. Обе пострадавшие были доставлены в больницу. Врачи расценивают их состояние как среднетяжелое.

По факту сотрудники Сабунчинского районного управления полиции задержали водителя.