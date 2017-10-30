 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку автомобиль сбил женщину и ее дочь, сошедших с автобуса

    Врачи расценивают их положение как среднетяжелое

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину и ее дочь, сошедших с автобуса.

    Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.

    Легковой автомобиль сбил на остановке в поселке Бильгя сошедших с автобуса Байрамову Афет Тофиг гызы 1973 г.р. и Байрамову Ламию Хабиль гызы 1997 г.р. Обе пострадавшие были доставлены в больницу. Врачи расценивают их состояние как среднетяжелое.

    По факту сотрудники Сабунчинского районного управления полиции задержали водителя. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi