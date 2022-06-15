В Баку автомобиль сбил выпускника средней школы

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Хазарском районе.
Так, в поселке Бузовна автомобиль Toyota RAV4 сбила 17-летнего Джавида Джабраилова, когда он возвращался домой с мероприятия "Последний звонок".
Пострадавший на машине скорой помощи доставлен в городскую клиническую больницу №3. При обследовании у него диагностировали перелом обеих ног, ранение печени и внутреннее кровотечение.
Поскольку Дж.Джабраилов находился в критическом состоянии, его доставили в реанимацию.
По факту ведется расследование.