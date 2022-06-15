О нас

В Баку автомобиль сбил выпускника средней школы

В Баку автомобиль сбил выпускника средней школы В столице произошло дорожно-транспортное происшествие
Происшествия
15 июня 2022 г. 06:09
В Баку автомобиль сбил выпускника средней школы

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Хазарском районе.

Так, в поселке Бузовна автомобиль Toyota RAV4 сбила 17-летнего Джавида Джабраилова, когда он возвращался домой с мероприятия "Последний звонок".

Пострадавший на машине скорой помощи доставлен в городскую клиническую больницу №3. При обследовании у него диагностировали перелом обеих ног, ранение печени и внутреннее кровотечение.

Поскольку Дж.Джабраилов находился в критическом состоянии, его доставили в реанимацию.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Bakıda avtomobil məzunu vuraraq ağır xəsarət yetirib

Экслюзивные новости

БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi