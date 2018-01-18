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    В Баку автомобиль сбил пожилую женщину

    Врачи оценивают ее положение как среднетяжелое

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которго пострадал человек.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке Мушвигабад.

    Легковой автомобиль сбил Насибову Назлы Тархан гызы 1960 г.р., когда она переходила дорогу.

    Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в клинический медицинский центр №1. Врачи оценивают ее положение как среднетяжелое.

    По факту в Гарадагском районном управлении полиции ведется следствие.

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