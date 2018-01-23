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    В Баку автомобиль сбил пожилую женщину

    Она была помещена в отделение реанимации с переломами в различных местах тела

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Низаминском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке "8-й км".

    Автомобиль сбил Байрамову Гюллю Мухаммед гызы 1954 г.р., которая хотела перейти на противоположную от рынка сторону дороги.

    Она была помещена в отделение реанимации с переломами в различных местах тела.

    По факту Низаминское районное управление полиции ведет следствие. 

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