В Баку автомобиль сбил пожилую женщину

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Низаминском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке "8-й км".

Автомобиль сбил Байрамову Гюллю Мухаммед гызы 1954 г.р., которая хотела перейти на противоположную от рынка сторону дороги.

Она была помещена в отделение реанимации с переломами в различных местах тела.

По факту Низаминское районное управление полиции ведет следствие.