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    В Баку автомобиль сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия

    Чтобы избежать ответственности совершивший наезд водитель скрылся с места ДТП

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

    Как передает Report, ДТП произошло в Ясамальском районе столицы.

    Так, возле станции метро "20 Января", перед зданием ООО "Азерсу" автомобиль сбил Самедову Фариду Сервер гыгы 1949 г.р.. Чтобы избежать ответственности совершивший наезд водитель скрылся с места ДТП.

    Пострадавшая с помощью окружающих была доставлен в больницу. По факту сотрудники Ясамальского районного управления полиции ведут поиски водителя. 

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