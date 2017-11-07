Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

Как передает Report, ДТП произошло в Ясамальском районе столицы.

Так, возле станции метро "20 Января", перед зданием ООО "Азерсу" автомобиль сбил Самедову Фариду Сервер гыгы 1949 г.р.. Чтобы избежать ответственности совершивший наезд водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавшая с помощью окружающих была доставлен в больницу. По факту сотрудники Ясамальского районного управления полиции ведут поиски водителя.