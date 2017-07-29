В Баку автомобиль сбил пожилую женщину

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.
Как сообщает Report, вблизи парка в поселке Бакиханова легковой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу 81-летнюю Тедорову Розу Узириловну.
Женщина получила многочисленные переломы. Пострадавшая помещена в больницу. Ее состояние оценивается как стабильно-тяжелое.
По факту сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции задержан водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие.
Ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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