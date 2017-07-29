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    В Баку автомобиль сбил пожилую женщину

    Женщина получила многочисленные переломы© Report.az

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, вблизи парка в поселке Бакиханова легковой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу 81-летнюю Тедорову Розу Узириловну.

    Женщина получила многочисленные переломы. Пострадавшая помещена в больницу. Ее состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

    По факту сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции задержан водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие.

    Ведется расследование.

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