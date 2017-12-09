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    В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину

    Водитель автомобиля доставил потерпевшего в больницу© "Report"

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.

    Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

    Так, на улице Гасана Алиева автомобиль марки Hyundai с государственным регистрационным номером 90-FE-557 сбил Бабаева Фируддина Нуреддин оглу 1952 г.р.

    Водитель автомобиля доставил потерпевшего в больницу. Ф.Бабаев был помещен в отделение реанимации клинического медицинского центра №1.

    По факту в Наримановском районном управлении полиции ведется следствие. 

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