Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.
Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.
Так, на улице Гасана Алиева автомобиль марки Hyundai с государственным регистрационным номером 90-FE-557 сбил Бабаева Фируддина Нуреддин оглу 1952 г.р.
Водитель автомобиля доставил потерпевшего в больницу. Ф.Бабаев был помещен в отделение реанимации клинического медицинского центра №1.
По факту в Наримановском районном управлении полиции ведется следствие.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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