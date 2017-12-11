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    В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину

    Пострадавший был помещен в отделение реанимации

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.

    Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

    Агаев Сейидага Хады оглу 1951 г.р., получивший телесные повреждения различной степени тяжести на участке известном как "Бешиертебе даиреси" (Beşmərtəbə dairəsi), был доставлен в Клинический Медицинский центр №1 водителем “Лондонского такси” с государственным регистрационным номером 90-TH-631. Пострадавший был помещен в отделение реанимации. По словам С. Агаева, его сбил автомобиль, когда он пытался перейти улицу.

    Ясамальское районное управление полиции было проинформировано о факте. 

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