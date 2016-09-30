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    В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия

    Водитель привлечен к ответственности

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Гарачухур Сураханского района.

    Согласно информации, неизвестный автомобиль сбил переходившего дорогу жителя поселка 83-летнего Ясина Губадова и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадал пешеход, совершил водитель автомобиля марки Mercedes, житель Баку 36-летний Анар Гасымов. Он привлечен к ответственности.

    Расследование продолжается.

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