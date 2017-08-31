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    В столице автомобиль сбил пожилого мужчину

    Совершивший инцидент водитель задержан

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Сабунчинском районе.

    Так, Пашу Гидайат оглу Гулиева 1955 г.р., переходившего дорогу в непредусмотренном для пешеходов месте, на территории, известной как "Аэропортовская дорога", сбил автомобиль марки Daewoo с государственным регистрационным знаком 90-RX-574. Совершивший инцидент водитель доставил пострадавшего в больницу. Состояние П. Гулиева врачи оценивают как тяжелое.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование. Совершивший инцидент водитель был задержан, автомобиль доставлен на штрафную стоянку.

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