В столице автомобиль сбил пожилого мужчину

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Сабунчинском районе.

Так, Пашу Гидайат оглу Гулиева 1955 г.р., переходившего дорогу в непредусмотренном для пешеходов месте, на территории, известной как "Аэропортовская дорога", сбил автомобиль марки Daewoo с государственным регистрационным знаком 90-RX-574. Совершивший инцидент водитель доставил пострадавшего в больницу. Состояние П. Гулиева врачи оценивают как тяжелое.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование. Совершивший инцидент водитель был задержан, автомобиль доставлен на штрафную стоянку.