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    В Баку автомобиль сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

    ДТП произошло, когда пострадавшие находились на пешеходной полосе

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пострадали два пешехода.

    Как сообщает Report, автомобиль марки “Hyundai” c государственным номерным знаком"90-HG-553" сбил на пешеходной полосе в районе известном как круг 3-го микрорайона Билала Ашраф оглы Ахмедова 1958 г.р. и Саррафа Гасанбала оглы Йагвелиева 1975 г.р.

    Водитель автомобиля сбежал с места преступления. Пострадавшие были доставлены в больницу с помощью водителей такси. Врачи оценивают состояние Ахмедова, как тяжелое. По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.

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