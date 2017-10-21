В Баку автомобиль сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пострадали два пешехода.

Как сообщает Report, автомобиль марки “Hyundai” c государственным номерным знаком"90-HG-553" сбил на пешеходной полосе в районе известном как круг 3-го микрорайона Билала Ашраф оглы Ахмедова 1958 г.р. и Саррафа Гасанбала оглы Йагвелиева 1975 г.р.

Водитель автомобиля сбежал с места преступления. Пострадавшие были доставлены в больницу с помощью водителей такси. Врачи оценивают состояние Ахмедова, как тяжелое. По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.