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В Баку автомобиль сбил пешехода

В Баку автомобиль сбил пешехода В Баку автомобиль сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.
Происшествия
13 июля 2023 г. 16:12
В Баку автомобиль сбил пешехода

В Баку автомобиль сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Сабаильском районе Баку, на проспекте Бюльбюля (возле станции метро "Сахил").

В Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые граждане до сих пор не пользуются пешеходными переходами, тем самым подвергая свою жизнь опасности.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil piyadanı vurub - VİDEO

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