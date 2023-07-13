В Баку автомобиль сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Сабаильском районе Баку, на проспекте Бюльбюля (возле станции метро "Сахил").
В Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые граждане до сих пор не пользуются пешеходными переходами, тем самым подвергая свою жизнь опасности.