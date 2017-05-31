В Баку автомобиль сбил пешехода

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

В поселке Кюрдаханы автомобиль марки "Опель" наехал на Гараеву Афаг Бахтияр гызы 1981 г.р. В результате она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

А. Гараева была госпитализирована в одну из частных клиник Баку. Сообщается, что ее состояние тяжелое.

Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции.