В Баку автомобиль сбил пешехода

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль сбил пешехода и нанес ему тяжелые травмы.

Как сообщает Report, ДТП произошло в Низаминском районе.

Близ станции метро "Кероглу" на непредназначенной для пешеходов части дороги Алиев Тельман Аслан оглу 1976 г.р. был сбит автомобилем марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 90-PC-386.

В результате пешеход получил тяжелые травмы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В связи с произошедшим ДТП сотрудниками Низаминского районного управления полиции был задержан водитель. Его автомобиль отогнан на штрафную стоянку.