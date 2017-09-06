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    В Баку автомобиль сбил пешехода

    Водитель задержан© Foto: Report.az

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль сбил пешехода и нанес ему тяжелые травмы.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в Низаминском районе.

    Близ станции метро "Кероглу" на непредназначенной для пешеходов части дороги Алиев Тельман Аслан оглу 1976 г.р. был сбит автомобилем марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 90-PC-386.

    В результате пешеход получил тяжелые травмы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

    В связи с произошедшим ДТП сотрудниками Низаминского районного управления полиции был задержан водитель. Его автомобиль отогнан на штрафную стоянку.

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