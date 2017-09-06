В Баку автомобиль сбил пешехода

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль сбил пешехода и нанес ему тяжелые травмы.
Как сообщает Report, ДТП произошло в Низаминском районе.
Близ станции метро "Кероглу" на непредназначенной для пешеходов части дороги Алиев Тельман Аслан оглу 1976 г.р. был сбит автомобилем марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 90-PC-386.
В результате пешеход получил тяжелые травмы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В связи с произошедшим ДТП сотрудниками Низаминского районного управления полиции был задержан водитель. Его автомобиль отогнан на штрафную стоянку.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook